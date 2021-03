Fructose schwächt Immunsystem

Das Kohlenhydrat erzeugt in großen Mengen nämlich entzündliche Zytokine, also Proteine, die für das Wachstum von Zellen verantwortlich sind. Das kann die Funktion von Organen beeinträchtigen und sogar mit Krebserkrankungen und Fettleibigkeit in Verbindung stehen, zeigt eine Studie der Swansea University. Speziell in den USA benutzen viele Nahrungsmittelkonzerne zum Süßen Maissirup, in dem sich große Mengen an Fructose befinden.

