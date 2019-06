Erste Gentherapie gegen Erblindung

Er hat an der Augenklinik der Maximilian-Universität in München als erster Mediziner im deutschsprachigen Raum eine innovative zugelassene Gentherapie gegen erblich bedingte Netzhauterkrankung durchgeführt. "Lebersche hereditäre Amaurose" nennt sich das Leiden, das in den meisten Fällen zur Erblindung führt. Priglinger, der zuvor die Augenabteilung am Kepler- Uniklinikum Linz leitete, brachte das neue Gentherapeutikum mittels Operation ins Auge der Patientin ein und rettete ihr das Augenlicht. Priglinger betreibt in Linz mit seinem Kollegen Martin Dirisamer nach wie vor eine Praxis.

