Biontech-Vakzin schützt auch vor einer Infektion

Der Impfstoff schützt nicht nur zu 94 Prozent vor Krankheitssymptomen, sondern auch zu 92 Prozent vor einer Infektion, heißt es in der am Mittwoch im Fachmagazin "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie.

Schon bisher galt der Impfstoff von Biontech und Pfizer als besonders effektiv, so wurde ein Wirksamkeitsgrad von 95 Prozent in Studien gezeigt. Diese wurden jedoch nur unter klinischen Bedingungen und mit wenigen tausend Testpersonen durchgeführt. Für die nun veröffentlichte Studie wurden die Daten von rund 600.000 bereits Geimpften in Israel verwendet – und den Daten von 600.000 Nichtgeimpften gegenübergestellt.

Schon nach der ersten Dosis ist der Impfstoff demnach durchaus wirksam: So ergab der Vergleich eine Wirksamkeit des Biontech-Pfizer-Vakzins von 57 Prozent gegenüber Symptomen einer Corona-Erkrankung in einem Zeitraum von 14 bis 20 Tagen nach Verabreichung der ersten Impfdosis. Die Effektivität stieg auf 94 Prozent sieben Tage nach der zweiten Impfung.

