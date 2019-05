Allergisch gegen Alkohol?

Wir hatten schon Patienten, die mit einer schweren anaphylaktischen Reaktion wie Luftnot und Hautausschlägen zu uns eingeliefert wurden. Bei näherer Abklärung zeigte sich, dass es eine allergische Reaktion auf die Inhaltsstoffe jenes Alkohols war, den sie zuvor konsumiert hatten", sagt Oberärztin Barbara Ernst von der Dermatologischen Abteilung des Ordensklinikums Elisabethinen Linz. "Derart heftige allergische Reaktionen auf Alkohol sind eher selten", beruhigt die Ärztin. Typischer seien leichtere Symptome wie Juckreiz, Erröten der Haut, Übelkeit, Durchfall und Blähungen. Schuld daran seien oftmals Histamine im Alkohol, vor allem in tanninhaltigen Rotweinen.

"Zur Diagnose einer Histaminintoleranz ist eine professionelle Befragung des Patienten durch einen Arzt unumgänglich. Hilfreich kann dabei das Führen eines Ernährungs- und Symptom-Tagebuches sein. Ich rate auch zu einer individuellen Ernährungsberatung und einem therapeutischen Vorgehen, da diese Thematik sehr komplex ist", sagt die Dermatologin des Ordensklinikums. Oft wird in diesem Zusammenhang die Einnahme von sogenannten DAO-Kapseln empfohlen. Durch deren Verzehr soll das Histamin in Lebensmitteln abgebaut und verhindert werden, dass zu viel davon in den Körper gelangt. "Die Wirkung dieser Kapseln ist sehr zweifelhaft, da unklar ist, zu welchem Zeitpunkt wie viele Kapseln eingenommen werden müssen", sagt Ernst. Sie rät zur Einnahme eines Antihistaminikums. "Dadurch werden die Beschwerden oftmals gelindert".

Wenn das kühle Blonde zu schaffen macht

Aber nicht nur das Gläschen Rotwein kann unangenehme allergische Reaktionen auslösen. Auch so mancher Biertrinker bleibt von derartigen "Nebenwirkungen" nicht verschont. Jeder der einzelnen Inhaltsstoffe von Bier – Weizen, Hopfen Gerste, Hefe und Malz – kann nämlich eine Allergie auslösen.

Ärztin Barbara Ernst nennt auch noch eine Typ-1-Allergie auf Chinin, das in geringen Mengen in Bitter Lemon und Tonic Water und somit in diversen Mischgetränken enthalten ist.

In schweren Fällen könnte eine Allergie auf Inhaltsstoffe des Alkohols Nesselsucht, Atemnot und Kreislaufbeschwerden auslösen. "Bei komplexen Fällen rate ich jedenfalls zu einer umfassenden allergologischen Abklärung mit Hauttests und Laboranalysen." Sollten Allergiker also besser gänzlich auf Alkohol verzichten?

Wie die britische Plattform "Asthma UK" berichtet, haben klare Alkohole einen besseren Effekt auf den Körper von Allergikern als beispielsweise Bier oder Wein. Grund dafür sind die bereits genannten Histamine und Sulfite, die in vielen alkoholischen Getränken enthalten sind. Histamin sendet der Körper als Botenstoff bei einer allergischen Reaktion aus – das lässt die Nasenschleimhaut anschwellen. Das Problem dabei: Durch Alkohol kommt noch mehr Histamin hinzu, die Symptome von Allergikern verstärken sich. Auch Sulfite, die als Konservierungsstoffe eingesetzt werden, haben einen negativen Einfluss auf den allergiegeplagten Körper. Kurz gesagt: Wer unter Heuschnupfen leidet, kann durch Alkoholgenuss die Symptome verstärken. Laut einer Umfrage von "The Independent" klagen 64 Prozent der Asthma-Patienten über verstärkte Symptome, wenn sie Alkohol getrunken haben.

Rotes Gesicht: Dies kann ein Zeichen dafür sein, dass ein Enzym in der Leber, das für den Abbau von Alkohol verantwortlich ist, gehemmt wird.

Rote Flecken. Wenn schon nach dem ersten Glas rote Flecken auf Dekolleté und Gesicht auftauchen, deutet das auf eine Unverträglichkeit hin.

Jucken in Nase und/oder Augen kann auf eine Reaktion auf Histamine zurückgeführt werden.

Migräne, Herzrasen, Durchfall: Jedes dieser Symptome kann eine Überreaktion auf eines oder auf mehrere der zwölf Allergene sein, die sehr häufig in Alkohol vorkommen.

