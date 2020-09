Spaß am Radfahren fördern: Mountainbike Kids Academy

Seit 2017 bietet die zweifache Mutter und Intensivkrankenschwester mit der Mountainbike Kids Academy Kindern und Jugendlichen im Alter von drei bis 14 Jahren einen spielerischen Umgang mit dem Rad. Dabei werden in Lichtenberg jeden Mittwoch Koordination, Grundlagen, Technik und Kondition trainiert. Mayer ist das gemeinsame Erleben im Freien und das Vermitteln der Wahrung der Natur durch nötige Verhaltensregeln beim Biken besonders wichtig. "Beim Mountainbiken ist Technik das Um und Auf – da heißt es üben, üben, üben und regelmäßig dranbleiben." Mountainbiken fördere jedoch auch die Kreativität – insbesondere in Corona-Zeiten: "Die Kinder haben viel mehr zu Hause trainiert, sich dabei eigenständig Parcours gebaut und oft auch Plätze mit dem Rad entdeckt, die sie sonst nicht gefunden hätten".

Bewerbe motivieren den Nachwuchs

Neben den wöchentlichen Kursen veranstaltet die Mountainbike Kids Academy gemeinsam mit dem Radclub ARBÖ Vöest und Raiffeisen Oberösterreich auch Wettbewerbe für Kinder. Das wirkt sich positiv auf alle Beteiligten aus: "Jetzt, wo wieder mehr Veranstaltungen stattfinden können, macht sich auch eine steigende Motivation bei den Kindern bemerkbar." Beim Technikbewerb am 5. September freute sich Barbara Mayer mit mehr als 80 Nennungen über besonders viele Anmeldungen. Am morgigen Sonntag findet ein Mountainbike Cross-Country-Bewerb in Altenberg statt.

Raiffeisen OÖ fördert junge Talente

Raiffeisen Oberösterreich engagiert sich für zahlreiche Sportarten und legt dabei einen starken Fokus auf die junge Generation. Gerade der Radsport lebt hauptsächlich von engagierten Vereinen. Oft fehlt jedoch eine eigene Nachwuchsabteilung und somit das Fundament für spätere Radsport-Erfolge. Mit der Förderung der Mountainbike Kids Academy in Linz leistet Raiffeisen einen wichtigen Beitrag für die sportliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Oberösterreich. Mehr Infos zur MTB Kids Academy und zu den Radaktivitäten von Raiffeisen OÖ gibt’s unter: www.barbara-mayer.at www.raiffeisen-ooe.at