Eltern-Kind-Pass: Freiwillige Familienberatung

Vorerst ist das Angebot freiwillig. Rund die Hälfte der 400 bestehenden Familienberatungsstellen in Österreich bieten das Service derzeit an. "In Oberösterreich sind es 41 Stellen", sagt Klemens Hafner-Hanner, Teamleiter der Familienberatung der Diözese Linz. Die Beratungen sollen Themen wie Elternzeit, Karenz, Kinderbetreuungsgeld, Papamonat und Pensionssplitting beinhalten. Die Elternberatung soll künftig wie etwa die Ultraschalluntersuchungen fix im Mutter-Kind-Pass verankert sein.

Mehr Infos unter: www.familienberatung.gv.at

