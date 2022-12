Panna cotta & Zwetschken

Zutaten: 6 bis 8 Zweige Rosmarin, 200 ml Milch, 300 ml Obers, 80 ml Vanillezucker, 6 Blatt Gelatine

Zwetschken-Espuma: 400 ml Zwetschkensaft (Rezept funktioniert mit allen Fruchtsäften, alternativ eingelegte Zwetschken oder Zwetschkeneis), 30 g Vanillezucker, 2 Blatt Gelatine, 1 Isi-Patrone

Zubereitung: Milch mit Obers und Zucker gemeinsam mit dem gewaschenen Rosmarin zum Kochen bringen. Vom Herd nehmen und 40 Minuten ziehen lassen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Rosmarinmilch durch Sieb gießen. Gelatine gut ausdrücken, auflösen und in Milch einrühren. In kalt ausgespülte Schüsseln, Gläser oder in eine Silikonmatte füllen. Kaltstellen. Für den Espuma Zwetschkensaft mit Zucker aufkochen, ausgedrückte Gelatine unterrühren. Mischung heiß durch ein Sieb lassen, anschließend in einen Isi-Siphon füllen und mit einer Isi-Kapsel versetzen. Evtl. mit Früchten oder frischer Minze garnieren.

