Gebackene Apfelradln mit Mosteierlikör

Zutaten: 4 säuerliche Äpfel, Saft einer halben Zitrone, ¼ Liter Apfelsaft, 125 g Zucker, 1TL gemahlener Zimt

Backteig: 100 ml Milch, 100 g Apfelmost, 2 Eigelb, 2 Eiweiß, Prise Salz, 50 g Zucker

Mosteierlikör (ergibt ca. ½ Liter): 6 Eigelb, ½ Vanilleschote, 100 g Zucker, 150 g Obers, 250 g Apfelmost, 5 cl Birnenschnaps

Zum Backen: ca. ½ l neutrales PflanzenölÄpfel schälen, Kerngehäuse ausstechen, in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, in ¼ l kaltes Wasser mit Zitrone und ¼ l Apfelsaft legen. Für Backteig Zutaten verrühren, zum Schluss das halbsteif geschlagene Eiweiß unterheben. Für Mosteierlikör Eigelb, ausgekratzte Vanilleschote und Zucker über Wasserbad warm aufschlagen. Most und Obers dazugeben, ca. 4 Minuten weiter schlagen. Zum Schluss Birnenschnaps dazugeben. In sterile Flaschen abfüllen, kalt stellen.Pflanzenöl in Topf erhitzen. Apfelscheiben abtropfen, die Scheiben mit Gabel durch Backteig ziehen und im heißen Öl auf beiden Seiten je 3 bis 4 Minuten backen. Zucker und Zimt vermischen, die warmen Apfelradln darin wälzen, mit Staubzucker bestreuen und mit Eis und gekühltem Mosteierlikör servieren.