Köstlich-kugelrundes Knödelreich

Oberösterreich ist ein Knödelland. Unbestritten: Nirgendwo anders werden Knödel derart hingebungsvoll gedreht wie bei uns. Und dabei ist es einerlei, welcher Teig den köstlichen Inhalt umhüllt – übrigens auch, ob der Knödel nun als Vorspeise, als Hauptspeise, als Beilage oder gar als süßes Dessert genüsslich vertilgt wird. Egal. Knödel faszinieren, bilden die kulinarische Identität ab und kommen nie aus der Mode.

Die Anfänge des Knödelreichs

Die Erfolgsgeschichte begann circa 2500 bis 1800 vor Christus, wie die ersten archäologischen Knödelfunde in Österreich aus Mondsee nahelegen. Damals waren der köstliche Geschmack und die Raffinesse der Zubereitung wohl noch nebensächlich. Vielmehr dienten sie als Kraftnahrung für lange Märsche. Schriftlich wurden sie circa um 1000 nach Christus erwähnt. Und wiederum 600 Jahre später gibt es Schriften von niedergeschriebenen Rezepten, die in der Bibliothek des OÖ Landesmuseums gesammelt wurden. Hier setzt das umfassende Kochbuch von Magdalena Wieser, Leiterin der Bibliothek, Kochbuch-Bestsellerautorin Katharina Seiser und Dreihaubenköchin Elisabeth Grabmer (Waldschänke Grieskirchen) nach einer Idee von Museumsmanager Alfred Weidinger an.

"Machen wir ein Knödelkochbuch", sagte Weidinger. Aber keines, das bereits Bekanntes auflistet, sondern eines, das sich mit der Kulturgeschichte des Knödels beschäftigt. "Wir machen etwas, das es so noch nicht gibt", schreibt Magdalena Wieser, Leiterin der Bibliothek des Oö. Landesmuseums, im Kochbuch "Knödelreich".

39 Knödelvariationen aus 27 Kochbuchhandschriften aus der Zeit zwischen 1600 und 1950 wurden dem Heute angepasst, zugänglich und nachkochbar gemacht und um Familienrezepte von heimischen Spitzenköchen ergänzt.

Umfassender kann man sich dem Knödel kaum annähern. Viele Tipps zu Teigen, Füllungen, Handwerk, verständlich geschrieben, wunderschön fotografiert und illustriert, machen aus dem Buch das perfekte Nachschlagewerk für die schönste und rundeste Sache der Welt. Herzlich willkommen im Knödelreich.

Buchtipp: Elisabeth Grabmer, Katharina Seiser, Magdalena Wieser: "Knödelreich" Brandstätter Verlag, 36 Euro

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur Philipp Braun