"Knödel und Mehlspeisen waren ihre Leidenschaft"

So ist Grünberg-Wirtin Ingrid Pernkopf in Erinnerung: als herzliche Gastgeberin und ausgezeichnete Köchin

Diesen Sommer wäre Ingrid Pernkopf 65 Jahre alt geworden. Zeit ihres Lebens war die weit über die Grenzen des Salzkammerguts bekannte Grünberg-Wirtin eine begnadete und leidenschaftliche Köchin. Gemeinsam mit ihrem Mann Franz führte sie das "Gasthaus Grünberg am See" in Gmunden. Mittlerweile wird es in dritter Generation vom Sohn Michael geleitet, der dabei von seiner Schwester Claudia unterstützt wird.

Bis zu ihrem viel zu frühen Tod im Jahr 2016 stand Ingrid Pernkopf immer gerne in der Küche, "am meisten Freude bereitete es ihr, ihre Gäste zu verwöhnen", erzählt der Witwer Franz Pernkopf.

Basierend auf dem Fundus ihrer Großmutter sammelte und entwickelte sie unzählige Rezepte, darunter viele Klassiker der oberösterreichischen Küche. Allüren waren ihr trotz des großen Erfolges mit mehr als 200.000 verkauften Kochbüchern fremd.

Heute Abend wird das neue Kochbuch mit dem Titel "Die goldene Pernkopf" im Hotel Grünberg präsentiert. Es enthält die Anleitung für mehr als 200 Gerichte aus der Wirtshausküche, allesamt vielfach erprobt und einfach nachzukochen.

Vom Bratl bis zum Backhendl

Die Palette reicht vom zünftigen Bratl in der Rein bis zum Blunznstrudel und vom Backhendlsalat bis zur Topfentorte. "Ihre Liebe galt vor allem den Knödeln und Mehlspeisen", erinnert sich Franz Pernkopf und empfiehlt OÖN-Lesern jetzt im Herbst etwa Ingrid Pernkopfs Kürbisknöderl mit brauner Butter.

Buchtipp: Ingrid Pernkopf, Renate Wagner-Wittula: "Die Goldene Pernkopf – Österreichische Küche für jeden Tag und besondere Momente", Pichler, 40 Euro

Kürbisknöderl mit brauner Butter

Kürbisknöderl mit brauner Butter Bild: Verlag/Frauke Antholz

Zutaten: 60 g Zwiebelwürfel, 1 gehackte Knoblauchzehe,

200 g sehr fein geschnittenes Kürbisfleisch, 200 g gekochte, geschälte Erdäpfel, ca. 60 g Semmelbrösel, je nach Feuchtigkeit der Masse 1 Eidotter, Öl oder Butter zum Anschwitzen, Salz und Pfeffer, Muskatnuss, Kümmelpulver, Thymian, evtl. etwas Paprikapulver

Für die Garnitur: 60 bis 80 g Butter, 40 bis 60 g geriebener Bergkäse oder Parmesan

Zwiebel- und Knoblauchwürfel kurz in Öl oder Butter glasig anschwitzen. Kürbis zugeben und unter Rühren fünf bis zehn Minuten dünsten, bis die Flüssigkeit verdunstet ist. Auskühlen lassen. Erdäpfel durch die Erdäpfelwiege drücken und mit Semmelbrösel, Dotter sowie sämtlichen Gewürzen unter die Kürbismasse mengen. Würzig abschmecken. Ist die Masse zu weich, mit Semmelbröseln festigen. Aus der Masse kleine Knöderl formen, in kochendes Salzwasser einlegen, je nach Größe 10 bis 14 Minuten ziehen lassen. Butter für die Garnitur schmelzen und hellbraun werden lassen. Knöderl behutsam herausheben, mit Butter beträufeln und mit Käse bestreuen

