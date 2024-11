Bar der Woche: Das Belétage in Traunkirchen wurde von Falstaff ausgezeichnet

Der mystische Traunsee wirkt in Traunkirchen wie ein norwegischer Fjord und kann oft ungestüm sein. Doch richtige Wellen schlägt der Zubau beim Hotel Post inklusive Lokal Belétage. Hotelier Wolfgang Gröller und Koch des Jahres Lukas Nagl schufen einen Leuchtturm, der in seiner an japanische Perfektion angelehnten Produktorientierung einzigartig ist – und Traunkirchen in die Herzen europäischer Gourmets spülen wird. Neben dem Herzstück, einer offenen Küche mit acht Sitzplätzen, punkten die edle Lounge (eingerichtet im Missoni-Stil) und die stylische Bar mit geschmackvollem Interieur und einer ikonischen Cocktailkarte. Vor wenigen Wochen wurde die Bar eröffnet und im neuen Falstaff-Barguide als Neueröffnung des Jahres gefeiert. Barkeeper Marcus Volsa ist gelernter Tischler, studierte Geschichtswissenschaften und tobt sich nun in der Bar aus. Empfehlenswert: Espresso Martini, "the Yellow" mit Gin, Zitronensaft, Chartreuse Jaune und Enzianlikör oder die famosen Eigenkreationen.hotel-post-traunkirchen.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur Philipp Braun