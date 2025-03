Haferflocken: Das perfekte Power-Frühstück

Am OÖN-Frauentag am Freitag gibt es Tipps und Tricks für die unkomplizierte Körndlküche.

Über Nacht wird gefastet, am Morgen braucht der Körper und vor allem das Gehirn Nährstoffe, um optimal funktionieren zu können. „Deshalb ist das Frühstück so wichtig“, sagt Ernährungsexpertin Romana Schneider-Lenz von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Ganz viel Energie liefern etwa Haferflocken, die man auch selber quetschen kann, wie die Seminarbäuerinnen Magdalena Mehringer, Gabi Kammerhuber und Barbara Strasser den Besucherinnen beim Frauentag zeigen. „Schon Generationen von Omas wussten, wie gut ein warmer Getreidebrei ist. Heute sagt man zwar Porridge dazu – es ist aber immer noch eine Spitzen-Mahlzeit, mit der man gesund und kraftvoll in den Tag starten kann“, sagt Schneider-Lenz und erklärt die vier Schritte zum perfekten „Powerfrühstück“.

Grundlagen: Der Klassiker sind zwar Haferflocken, den Brei kann man aber auch aus allen anderen Flocken, Grieß oder auch ganzen Körnern zubereiten. Schneider-Lenz’ Tipp: Durch das Anrösten des Getreides in einer trockenen Pfanne ohne Fett wird das Aroma intensiviert. Sobald es zu duften beginnt, das Ganze mit Flüssigkeit aufkochen. Das kann Milch sein, aber auch nur Wasser. Gewürze nach Geschmack: Zimt schmeckt köstlich, man kann aber auch Fenchel gegen Blähungen dazugeben. Außerdem möglich: Lavendel, Rosenblüten, Duftkräuter. „Wer’s süß mag, rührt ein Löfferl Honig drunter.“ Obst und Gemüse: Auch hiervon könne man alles hineingeben, was einem schmeckt, sagt Schneider-Lenz – Früchte und Obst aus dem Garten genauso wie aus dem Tiefkühler, aber auch Wildfrüchte wie Hagebutten. Extras: Dazu gehören natürlich Nüsse nach Geschmack, auch Kerne aller Art kann man über seinen Brei streuen.

Nachgefragt bei den Seminarbäuerinnen:

Magdalena Mehringer

Die 55-Jährige bewirtschaftet mit ihrer Familie einen typischen Mühlviertler Hof in Gallneukirchen. Frühstück ist für sie ganz wichtig. „Und da esse ich tatsächlich ganz oft Haferflocken, am liebsten mit Apfelmus und Joghurt und ein paar gesunden Körndln drauf“, sagt sie.

„Mein Opa hatte Noriker-Pferde und im Winter bekamen die vor der Arbeit immer einen Kübel Haferflocken. Das hab ich mir abgeschaut. Wenn ich Kraft und Energie brauche, gibt’s Haferflocken.

Barbara Strasser

Die Seminarbäuerin führt einen Bio-Ackerbaubetrieb in Niederneukirchen mit Schwerpunkt „alte Getreidesorten“.

Ihr Rezept-Tipp: Blinis

Dazu Haferflocken im Mixer zerkleinern und eine Art Palatschinkenteig daraus machen – also einen nicht zu flüssigen Brei mit Ei, Milch, Prise Salz. Dann aus dem Teig in gebutterter Pfanne kleine flache Laibchen – wie Pancakes – auf beiden Seiten herausbacken und sauer mit Gemüse und Kräutersauce oder süß mit Kompott servieren. „Schmeckt herrlich!“

Gabriele Kammerhuber

Die Kräuterexpertin aus St. Valentin versucht immer wieder bewusst auf Zucker zu verzichten, wie sie den OÖN erzählt. Doch das sei gar nicht so einfach: „Man glaubt nicht, wo der überall drin ist. In vielen Fertigmüslis zum Beispiel“, sagt die 58-Jährige. Nicht nur deshalb seien hausgemachte Haferflocken viel besser. „Ich hab mir gerade eine Quetsche gekauft – und der Unterschied ist groß. Meine Haferflocken schmecken viel frischer und kerniger als gekaufte.“

