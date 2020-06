Als Lipizzaner vor den Pflug gespannt wurden

"Mein Onkel Karl war ein Pferdefan und brachte es in der Spanischen Hofreitschule unter Oberst Alois Podhajsky zum Hofstallmeister", sagt Pammer. Als sein Onkel 1945 aus der Hofreitschule entlassen wurde, bekam er als Dank zwei junge Lipizzaner.

Die grauen Tiere, sie werden erst zwischen sieben und zehn Jahren weiß, brachte er zu seinem Vater Hermann Pammer zum Gasthaus Böhmertor. Als Erhard Pammer als Sechsjähriger die Tiere sah, war er begeistert. "Ich hab oft von den Pferden geträumt. Ihre Namen El Hafi und Pluto Santa weiß ich heute noch", sagt der 80-Jährige. Wenn sie fressen wollen, müssen sie auch arbeiten, war das Motto von Hermann Pammer. Er spannte die edlen Rösser vor den Pflug. Was sie sich nicht gefallen ließen. Sie rissen sich los und liefen in den Stall zurück. Die Pferde wurden später an eine Industriellenfamilie und den Zirkus Krone übergeben. (mis)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Die Stunde Null Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.