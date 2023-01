Welser-Möst und Wiener Walzer in Perfektion

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Franz Welser-Möst war ein Konzert der Superlative. Und das nicht bloß wegen der 14 Novitäten, die sicherlich den Reiz des Neuen und Unverbrauchten ausmachten. Es war vor allem die grandiose Umsetzung der oft als leichte Muse abgetanen Unterhaltungsmusik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die begeisterten. Nun ist diese leichte Muse gar nicht so leicht und gehört zum Heikelsten, was man einem Orchester auf die Pulte legen kann. Und gerade da war für alle Beteiligten das Abschiednehmen von Traditionen ein echter Segen, denn hier galt es Neuland zu erkunden und sich nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen.

Josef Strauss’ Stimmungswalzer

Auch, dass die Wahl auf Josef Strauss, den wohl begabtesten der drei Brüder, fiel und ein Großteil des Programms aus seiner Feder stammte, machte dieses Neujahrskonzert zu etwas Besonderem. Josef Strauss erweiterte den wohl wienerischsten aller Tänze zu wahren Schmuckstücken der Konzertliteratur.

Er schuf mit den symphonischen Walzer-Einleitungen wahre Kunstwerke der Orchestrierung. So faszinierten die Wiener Philharmoniker und Franz Welser-Möst mit dem für die Einweihung des Erzherzog-Carl-Denkmals auf dem Heldenplatz komponierten Walzer "Heldengedichte" op. 87, dem seiner Braut Caroline am Vorabend der Hochzeit überreichten Walzer "Perlen der Liebe" op. 39, dem 1861 für das Kirchweihfest in Hernals geschriebenen Walzer "Zeisserln" op. 114 und mit dem einzigen "Repertoirestück", dem erstmals 1946 und letztmals 2002 bei einem Neujahrskonzert gespielten Walzer "Aquarellen".

Vier Walzer, die unendlich viele Stimmungen wecken, die zwar minutiös geprobt waren, aber die Aura des frei Dahinströmens auftaten und aus dem Affekt begeisterten. Auch die feine Auswahl an Polkas überzeugte – so "Heiterer Muth" op. 281, eines der letzten Werke Josef Strauss’, mit dem der todkranke Komponist 1870 Optimismus ausdrücken wollte. Den leicht melancholischen "Löwenzahn"-Text haben die Wiener Sängerknaben und die Wiener Chormädchen fein intoniert.

Was dem Publikum im Saal verwehrt blieb, war das Wiener Staatsballett, das in feinen Kreationen der Londoner Designerin Emma Ryott stimmig und elegant vom Briten Ashley choreographiert in Laxenburg und Stift Melk beeindruckend agierte. Gleiches gilt für den ansprechenden Pausenfilm über die Weltausstellung im Prater vor 150 Jahren.

Dafür bekam man die "fetzige" Polka schnell "Auf und davon" op. 73 von Eduard Strauss live serviert und konnte sich von der hinreißenden Orchesterchoreographie des Donauwalzers, der traditionell als Zugabe folgte, begeistern lassen.

Raritäten-Programm

Das von Franz Welser-Möst initiierte Raritäten-Programm beschränkte sich aber nicht nur auf die Familie Strauss, sondern verwies mit Carl Michael Ziehrers fantastischen Walzer "In lauschiger Nacht" op. 488, der "Glocken-Polka" von Josef Hellmesberger jun. sowie mit der rasanten, brillant orchestrierten und von musikalischen Einfällen nur so sprühenden Ouvertüre zur Operette "Isabella" von Franz von Suppè darauf, dass Wiens Musik zu dieser Zeit auch so etwas wie ein Ganzjahres-Neujahrskonzert war.

Fazit: Das wohl gelungenste Neujahrskonzert seit langem, das nicht nur das Publikum, sondern auch das Orchester in Beifallsstürme für Franz Welser-Möst ausbrechen ließ.

Autor Michael Wruss