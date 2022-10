Ulrike Hanstein ist neue Leiterin des VALIE-EXPORT-Centers

"Das Werk von VALIE EXPORT hat mich schon immer beeindruckt. Es hat politische Brisanz und gesellschaftliche Sprengkraft", sagt Ulrike Hanstein. Die 46-Jährige leitet seit Montag das VALIE-EXPORT-Center. Vorgängerin Sabine Folie hatte mit Beginn des Jahres die Leitung der Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste Wien übernommen. Mit dem Amt verbunden ist auch eine Professur für Kunst- und Medienwissenschaft an der Kunstuni Linz, die das Center gemeinsam mit dem Kunstmuseum Lentos betreibt.

Hanstein stammt aus Erfurt, promovierte im Fach Filmwissenschaft und arbeitete als Wissenschaftlerin in Jena, Weimar, Leipzig und Wien. Zuletzt war sie Professorin für Filmwissenschaft an der Filmschule in Köln. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Performance Art, Videokunst, Experimentalfilm und feministische Kunstpraktiken. Außerdem entwickelte die Wissenschaftlerin, die bis jetzt in Köln lebte und nächste Woche nach Linz übersiedelt, Performance-Projekte. In letzter Zeit widmete sie sich der Frage, wie gerade die Performance-Kunst dokumentiert und archiviert werden kann. Dabei kann das EXPORT-Center zur Fundgrube für Hanstein werden: "Hier ist vieles dokumentiert, was Arbeitsprozesse, Netzwerke und Entstehungsbedingungen der Kunst von VALIE EXPORT betrifft." Das habe auch zeitgeschichtliche Relevanz. Als Professorin will sie das Archiv nutzen, um mit den Studierenden Fragen der künstlerischen Produktion zu erarbeiten.

"Ein Glücksfall"

Kunstuni-Rektorin Brigitte Hütter sieht die Bestellung Hansteins als "Glücksfall", weil sie sich schon seit Jahren mit Fragen, die für das EXPORT-Center wesentlich sind, beschäftige. Das Center entstand 2017, als die Stadt Linz den Vorlass der Künstlerin ankaufte und zum Forschungszentrum für Medien- und Performancekunst ausbaute. In dem Archiv sind Werkverzeichnisse, Studien, Skizzen und eine Bibliothek der Künstlerin enthalten.

Die in Linz aufgewachsene VALIE EXPORT gilt als Pionierin der Medien- und Performancekunst; ihre Werke wie das "Tapp- und Tastkino" oder die "Aktionshose: Genitalpanik" gelten als Klassiker dieser Kunstrichtung. (hes)