R.E.M.-Sänger Stipe: "Ich schäme mich so für Trump"

"Ich könnte mich als Amerikaner kaum mehr schämen, als ich es derzeit tue", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Er habe immer gedacht, "dass manche US-Präsidenten in unserer Lebenszeit furchtbar sind", sagte Stipe. "Aber wir hatten uns nie ausgemalt, dass es so schlimm sein könnte." Die Chancen Trumps auf Wiederwahl seien groß, befürchtet er. Der 59-jährige Stipe hatte sich im Oktober mit seinem ersten neuen Solo-Song ("Your Capricious Soul") seit der R.E.M.-Auflösung 2011 zurückgemeldet.

