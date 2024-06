Quotenrekord für ServusTV: 1,66 Millionen Zuschauer bei Österreich - Frankreich

Das österreichische Auftaktspiel bei der Fußball-EM, bei dem sich das Team von Ralf Rangnick Frankreich mit 0:1 geschlagen geben musste, haben Montagabend im Schnitt 1,66 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 54 Prozent verfolgt. Für den Privatsender bedeutete das laut einer Aussendung den stärksten Tag der Sendergeschichte.

Auf der Streamingplattform ServusTV On erzielte das Spiel zudem 600.000 Views und 20 Millionen. gesehene Minuten, was es zum meistgestreamten Fußballspiel für den Sender macht. Das nächste Spiel der Nationalmannschaft, das Aufeinandertreffen mit Polen, ist am Freitag (21.6.) um 18.00 Uhr bei ServusTV zu sehen.

