0:1 – Ein Eigentor stand einem Punkt gegen Frankreich im Weg

Österreichs "zwölfter Mann" war in Düsseldorf in Top-Form: Nach dem Schlusspfiff gab es Applaus von den Teamspielern.

Es hat nicht sollen sein. Kämpferisch konnte sich Österreichs Fußball-Nationalmannschaft beim 0:1 (0:1) in Düsseldorf gegen Frankreich nicht das Geringste vorwerfen – allerdings hätte es einen perfekten Auftritt gebraucht, um die Franzosen komplett in Bedrängnis zu bringen. Und dennoch: Dieser erste Auftritt des österreichischen Nationalteams machte in jeder Hinsicht Lust auf mehr.

Der erste Gänsehautmoment passierte schon vor dem Anpfiff: Als nach dem Münzwurf zur Platzwahl die beiden Teams ihre Spielhälften tauschten, und Österreichs Spieler im Kollektiv von der anderen Hälfte des Spielfelds aus 60, 70 Meter auf die rot-weiß-rote Wand hinter dem Tor zuliefen – da war kein Franzose mehr zu hören.

Die Fans waren in Höchstform, sie feierten und feuerten ihr Team an, als ob man bereits mit 3:0 gewonnen hätte. Bereits zu diesem Zeitpunkt völlig klar: Der Sieger auf den Rängen stand mit Österreich schon fest. Die 15.000 in der Merkur-Spiel-Arena waren ähnlich stark wie die 30.000 bei der EM 2016 in Frankreich gegen Island.

Österreich überstand die erste Drangphase der Franzosen, in der Torhüter Patrick Pentz gegen Kylian Mbappé auch eine Glanzparade zeigen musste, und den Ball ans Außennetz lenkte (6.).

Eng stehen – und das schnelle Spiel der Franzosen über die Flügel so gut wie möglich zu unterbinden, lautete das Motto der ÖFB-Auswahl. Es war klar, dass es nicht immer funktionieren würde. Bitter war allerdings, dass das Gegentor in einer Phase fiel, als sich die Österreicher besonders gut darauf eingestellt zu haben schienen. Da patzte erst Phillipp Mwene mit einem unnötigen Pass zurück, der die gesamte Defensive in Bedrängnis brachte. Mbappe ließ im Dribbling im Strafraum seine Weltklasse aufblitzen. Seine Flanke verlängerte Maximilian Wöber unglücklich per Kopf zum 0:1 ins eigene Tor (38.). Noch viel unglücklicher kann ein Spiel nicht entschieden werden.

Baumgartner vergab

Unmittelbar davor hatte Christoph Baumgartner Österreichs beste Chance in diesem Spiel gehabt. Frankreichs Torhüter Mike Maignan, in der italienischen Serie A beim AC Milan unter Vertrag, konnte in letzter Not klären. Warum Schiedsrichter Jesus Gil Manzano keinen Eckball gegeben hatte, wird sein Geheimnis bleiben.

Generell war der spanische Referee auch für den OÖN-Regelexperten Dieter Muckenhammer in diesem Spiel keine große Nummer. Sein Fazit: „Im Zweifel ging es immer für Frankreich, es fehlte außerdem die klare Linie. Wobei die beiden frühen Gelben Karten gegen Österreichs Verteidiger Wöber und Mwene zu geben waren.“

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick forderte zur Pause vor allem, sich nicht vom Rückstand und den Umständen, die dazu geführt haben, aus dem Konzept bringen zu lassen. Dennoch musste sich die ÖFB-Auswahl nach 55 Minuten bei Mbappe bedanken, dass man noch im Spiel blieb. Normalerweise verwertet Frankreichs Top-Star Chancen wie jene alleine vor ÖFB-Torhüter Patrick Pentz blind. Diesmal ging der Ball um wenige Zentimeter am rechten Eck vorbei.

Volles Risiko nach einer Stunde

Nach einer Stunde riskierte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Mit den Hereinnahmen von Gernot Trauner (für Wöber), Marko Arnautovic (für Michael Gregoritsch) und vor allem Patrick Wimmer (für Florian Grillitsch) wurde versucht, noch früher in die Pressingsituationen zu kommen.

Der läuferische Aufwand, den Österreichs Team betrieb, war enorm. Es gelang auch, die Franzosen in ein paar Ballverluste zu treiben – das reichte aber nicht, um richtige Top-Chancen zu kreieren. Ein Trost für die ÖFB-Auswahl: Egal, wie weit man kommt – man wird kaum auf einen noch stärkeren Gegner als Frankreich treffen.

