ÖFB-Kapitän Sabitzer: "Wir waren nicht auf unserem Maximum"

Das ist bitter. Österreichs Fußball-Nationalteam stand nach dem EURO-Auftaktmatch gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Düsseldorf mit leeren Händen da, die mehr 15.000 rot-weiß-roten Schlachtenbummler applaudierten trotzdem nach einer soliden Vorstellung. Letztlich besiegelte ein Eigentor von Maximilian Wöber (38.) die 0:1-Niederlage.

"Am Ende ist es egal, wie das Tor passiert. Wir haben in Ansätzen gezeigt, wie gut wir spielen können", sagte FC-Bayern-Legionär Konrad Laimer: "Wir hatten unsere Momente. Jetzt gilt es zu regenerieren und am Freitag das Spiel (gegen Polen, Anm.) zu gewinnen."

Es war ein intensiver Schlagabtausch mit insgesamt sieben Gelben Karten. Fünf davon zückte der spanische Referee Jesus Gil Manzano für ÖFB-Akteure. Eine kassierte der französische Superstar Kylian Mbappe, der sich nach einer Behandlungspause unerlaubt zurück auf das Spielfeld begeben hatte, um seine Auswechslung voranzutreiben (90.). Der 25-Jährige zog sich eine Nasenblessur zu, nachdem er im heftigen Luftzweikampf an Kevin Dansos Schulter geprallt war. Mbappe bereitete zwar Frankreichs "goldenes Tor" mit einer Flanke vor, ansonsten ließ er ungewohnt viele Chancen liegen.

"Wir waren okay heute, aber sicher nicht auf unserem Maximum. Wir hatten eine Hundertprozentige durch Baumi (Christoph Baumgartner, Anm.), da hätte es Eckball geben müssen – und eine Minute später kassieren wir das Gegentor", analysierte ÖFB-Kapitän Marcel Sabitzer: "Wir sind enttäuscht, weil wir unbedingt etwas mitnehmen wollten." Unmittelbar nach dem Abpfiff trommelte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seine Schützlinge in der Kabine zusammen und versuchte sie aufzubauen. "Er hat uns gesagt, dass er mit der kämpferischen Leistung und unserer Mentalität zufrieden war", berichtete Sabitzer.

"Es ist brutal unglücklich", sagte Leipzig-Stürmer Christoph Baumgartner: "Ich glaube, dass wir über weite Strecken des Spiels nicht die schlechtere Mannschaft waren. Was uns gefehlt hat, war die Durchschlagskraft, die Abschlüsse", erläuterte der 24-Jährige: "Viel können wir uns nicht vorwerfen. Wir haben noch alle Chancen. Polen wird ein wichtiges Spiel, das sollten wir gewinnen. Wir geben nicht auf, das ist nicht unsere DNA."

Frankreichs Teamchef Didier Deschamps schmeckte das 1:0 gut: "Ich bin erleichtert und zufrieden. Österreich war ein schwieriger Gegner, der sehr gut gepresst hat und auch gut gestanden ist."

