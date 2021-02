Es war im Februar 2018. Dalibor Truhlar saß vor dem Fernseher und sah das Superbowl-Finale. Dabei interessierte den Werbe-Profi nicht nur, wie sich die Philadelphia Eagles gegen die New England Patriots schlugen, sondern auch die Werbung in den Pausen. Doch was er später auf Youtube in den Werbe-Zusammenschnitten sah, gefiel ihm gar nicht. "Daher habe ich ein Video mit meinen Lieblingsspots zusammengestellt", erzählt er.