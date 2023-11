Was wir an Oberösterreich lieben

"In der Diktatur kannst dirs net aussuachn, wer die anliagt. / Bei uns scho", schreibt Leopold Schöllhuber aus Wilhering zum Thema Wahl. Er gehört zu jenen Landsleuten, die mit der bodenständigen Sprache umzugehen wissen. Und weil die Mundartdichtung bei uns tief verwurzelt ist, zählt sie zu den "99 Dingen, die wir an Oberösterreich lieben".

In Buchform nimmt ein "Best-of" der beliebten OÖN-Serie mit zu den Besonderheiten, Köstlichkeiten und Schönheiten, die unser Bundesland ausmachen – vom süßen Geheimnis der Gramastettner Krapferl über das Schleifen der Bauernkrapfen, für die eine Liebesbrief-Norm gilt, bis zu den Aperschnalzern der "Altstädter Bauerngmoa", die seit fast 100 Jahren in Linz das neue Jahr begrüßen.

Altes Handwerk, das etwa der letzte Wachszieher in Waldhausen oder der junge Goiserer-Schuster pflegen, findet sich ebenso wie erhaltenswertes Kulturerbe: So wird beim Sandler Hinterglasmaler Johann Pum auch eine Jaqueline zur Heiligen, und Fritz Frühwirth erklärt beredt, wie das Pechöl, der Mühlviertler Heilsam, gebrannt wird.

Das Tarockieren ist im Mühlviertel Teil der Sozialisation. Bild: Volker Weihbold

22 Autorinnen und Autoren haben die Faszination Heimat in 40 fein bebilderte Reportagen gegossen. Darin findet sich Traditionelles wie der Pferdemarkt, der seit 1484 in Ried im Innkreis abgehalten wird, das Brauchtum des Räucherns oder der Urfahraner Jahrmarkt. Die Geschichten führen zu Einzigartigem: zu dem Zwergerlschnäuzen in der Grottenbahn, dem Mohnflesserl mit Salz, dem kulinarischen Klassiker Leberschedl, dem Raddampfer Gisela, der seit mehr als 150 Jahren auf dem Traunsee kreuzt, dem Steyrer Kripperl, in dem das Christkind über die Streiche von Bäckernazl und Liachtlausblaser schmunzelt.

Für die landschaftlichen Schönheiten stehen etwa ein König an der Grenze (der Dachstein), die ausgewiesenen Pilgerwege, die im Schritttempo zur Entschleunigung führen, oder der Nationalpark Kalkalpen, wo es zur Gamsbrunft geht. Faszinierender Lesestoff!

Dinge, die wir an Oberösterreich lieben

"Dinge, die wir an Oberösterreich lieben", OÖN-Edition by Trauner, 168 Seiten, 22,90 Euro. Erhältlich direkt bei Trauner Verlag + Buchhandel GmbH, Tel. 0732/778241, buchservice@trauner.at, im Buchhandel oder auf nachrichten.at/shop

Autor Bernhard Lichtenberger Bernhard Lichtenberger