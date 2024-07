Die Notärztin, der so gar niemand vertraut

"Miriam Price wurde ermordet. Und jetzt ist sie stinksauer." Selten einen so starken Anreißer gelesen. Also wurde das Buch bestellt, was kein Fehler war, im Gegenteil: ein Glücksgriff. Die Autorin des Krimis ist Maz Evans. Die Britin fiel bisher als Kinderbuchautorin ("Die Chaos-Götter" – "Who Let the Gods Out") auf, "Over My Dead Body" ist ihr Erwachsenenromandebüt. Und was für eines! Sehr selten las man einen Krimi, der witziger, unterhaltsamer, spannender und klüger war. Evans