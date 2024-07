32 Lesetipps für die Sommerzeit

Susanne Dickstein, Chefredakteurin 1 | „Politics On the Edge“ - Sachbuch: Im Superwahljahr 2024 sind die politischen Memoiren von Rory Stewart eine Pflichtlektüre: Stewart war Staatssekretär und Minister im Kabinett von Theresa May und wurde als Premierminister der Tories gehandelt, bis ihn seine Partei fallen ließ. Heute produziert Stewart mit Alastair Campbell, Spindoktor von Tony Blair, einen der erfolgreichsten Podcasts in Großbritannien: „The Rest is Politics“. Das