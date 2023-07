Chris Lohner feiert ihren 80. Geburtstag

Ganz Österreich kennt Chris Lohner: Sie ist neben Buchautorin und Journalistin auch Schauspielerin, Kabarettistin und Moderatorin. Die Autorin ist bis heute vor allem als "Stimme der ÖBB" bekannt, was sie nach eigenen Angaben auch noch lange bleiben werde.



Trotz ihrer 80 Jahre hat Chris Lohner nach wie vor einen vollen Terminkalender: So zeigt die Kabarettistin etwa am 18. Juli ihr Programm "Bazooka und die Vier im Jeep" im Schloss Rothmühle in Schwechat-Rannersdorf und tritt am 28. Juli beim "Kultur.Sommer.Semmering" im Grandhotel Panhans auf. Im Oktober ist sie im Musical "My Fair Lady" als Mutter von Professor Higgins in Baden bei Wien zu sehen.

Darüber hinaus hat Lohner zwei neue Buchprojekte geplant, wozu sie aber noch nichts verraten hat.

Weiter sozial engagiert

Chris Lohner ist es nach wie vor wichtig, Hilfsprojekte zu unterstützen: Nachdem sie sich viele Jahre bei "Licht für die Welt" engagierte, ist sie jetzt seit 2021 als Botschafterin für die Organisation "Jugend eine Welt" tätig. Gegenüber der APA betonte Lohner, demnächst wieder in Entwicklungsländern vor Ort zu helfen: Für nächstes Jahr plane sie etwa eine Reise ins westafrikanische Sierra Leone, um ein Projekt für minderjährige Straßenprostituierte zu unterstützen.

Außerdem ist die Autorin Testimonial beim Bestattungsinstitut "Himmelblau", obwohl sie laut eigenen Angaben Atheistin sei und nicht an ein Leben nach dem Tod glaube: " Ich glaube, da ist nichts. Und ich glaube, du lebst auch anders - viel bewusster -, wenn du für dich die Erkenntnis hast, es ist danach nichts mehr."

