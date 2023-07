Chris Lohner ist Kult, egal ob einst als Model, Fernsehansagerin oder nun als Entertainerin und Stimme in Österreichs Zügen und Bahnhöfen. Zum 80. Geburtstag sprach sie mit den OÖN über ihr bewegtes Leben, ihre vier "Ersatzteile" – und warum sie Faak am See noch immer zum Lachen bringt.