Die besten Filme

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosDas Animationsabenteuer lädt in die die magische Welt der slawischen Mythen und Legenden.Geschichte aus Neapel, über einen Mann, der nach 40 Jahren in seine Heimatstadt zurückkehrtDie Dokumentation begleitet drei Lehrerinnen aus verschiedenen Kulturen und Ländern in ihrem Beruf.Ein neues actionreiches Science-Fiction-Abenteuer