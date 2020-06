Die besten Filme

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Der Neustart der Kinos in Oberösterreichnach der Corona-Pause hat die Mehrzahl der Kinos in OÖ bereits wieder geöffnet. So spielt ab 26. 6. auch das Megaplex in der Plus City Pasching wieder. Großteils bieten die Häuser ein(Kritiken li. und re.). Es kommen aber bereits wieder neue Filme ins Kino. Einige Häuser zeigen ab 26. 6. u. a., ein psychologisches Drama mit Nina Hoss, sowie, einen Hollywoodfilm mit Dakota Johnson, und die schräge französische Komödie. Anfang Juli folgt der Berlinale-prämierte Liebesfilmmit Paula Beer. Weiters sind für Juni die großen Blockbuster(Disney-Neuadaption) undvon Regie-Star Christopher Nolan angekündigt.Als Reaktion auf die Coronakrise entstanden ist der Tanzfilmvon Christine Maria Krenn (HELIX projects). Gedreht an Linzer Orten, u. a. auf dem Schlossberg, zeigt er "Choreografien und vertanzte Ansichten von Linz, die dem fehlenden Raum wieder Weite, Zuversicht und Spirit geben", sagt Krenn. Zu sehen am 30. 6. und 1.7., je 17 und 18 Uhr im Linzer Moviemento.