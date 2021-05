Eine Reise durch die vier Jahreszeiten

In der 950-jährigen Geschichte der St. Florianer Sängerknaben finden sich viele gute und schlechte Zeiten. Das vergangene Jahr war kein gutes. Dem Knabenchor fehlt es coronabedingt an Nachwuchs, im kommenden Schuljahr soll sich das wieder ändern. Beim Konzert "Klänge der Jahreszeiten" am Dienstag im Brucknerhaus präsentierte sich der Chor aber frisch und stimmlich – auch nach den Abgängen von Christian Ziemski und Moritz Strutzenberger – schon wieder absolut konzertreif.

Unter Chorleiter Markus Stumpner und Franz Farnberger (Klavier) sangen sich die Sängerknaben durch den Jahreszyklus. Auf das Liederspiel "Die vier Jahreszeiten" von Vally und Karl Weigl folgte ein bunter Reigen einschlägiger Gesangsliteratur von Schubert über Brahms bis hin zu Volksliedern wie "Kuckuck ruft’s aus dem Wald" – eine originelle Rap-Version, begleitet vom Männerchor der Sängerknaben. Schuberts "Lindenbaum" tat wohl, und das Volkslied "So treiben wir den Winter aus" war so martialisch angelegt, dass es der Winter und seine Nachwehen jetzt endlich auch gehört haben sollten. Ein schöner Abend.