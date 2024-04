Ausgeturnt: ORF trennt sich von Vorturner Philipp Jelinek

Auslöser war wohl das Bekanntwerden von Chats, in denen Jelinek den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache um Hilfe bezüglich eines Posten im ORF ersucht hatte und quasi im Gegenzug Insider-Informationen angeboten hatte.

Seither war Jelinek auf Urlaub, im TV liefen nur noch Wiederholungen, der ORF prüfte die Vorwürfe. Nunmehr soll ein neues Format den bisherigen Vorturner ersetzen. Bereits am kommenden Montag startet mit "Fit mit den Stars" ein neues Fitnessformat, immer werktags um 9.10 Uhr in ORF 2. Die Sendung wird im Wochenrhythmus jeweils von einem anderen Promi als Vorturner moderiert und präsentiert. Den Auftakt macht Profitänzerin Conny Kreuter. In weiterer Folge werden u. a. die ehemaligen Spitzensportler und Publikumslieblinge Armin Assinger, Andreas Goldberger und Hans Knauß die Österreicher zu Morgensport motivieren.

Jelinek hatte zuletzt von einem Fehler gesprochen. Er sei aber nie - wie kolportiert - Straches Fitnesstrainer gewesen sondern habe bloß im gleichen Studio trainiert: "Hätte ich damals schon den Werner Kogler, den Sebastian Kurz, die Pamela Rendi-Wagner oder wen auch immer gekannt, dann hätte ich die natürlich auch gefragt."

