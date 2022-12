92 Länder im Rennen um den Auslands-Oscar - Österreich mit "Corsage"

Vicky Krieps in "Corsage"

Das teilte die Oscar-Akademie am Dienstag (Ortszeit) im kalifornischen Beverly Hills mit. Für Österreich geht Marie Kreutzers Sisi-Drama "Corsage" in der Sparte "International Feature Film" ins Rennen. Unter den Auslands-Kandidaten für die 95. Oscar-Verleihung im kommenden März ist mit "Tembele" erstmals ein Beitrag aus Uganda dabei.

Die Schweiz ist mit "Drii Winter" von Regisseur Michael Koch vertreten, Deutschland geht mit "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger an den Start, Frankreich mit "Saint Omer" von Filmemacherin Alice Diop, Mexiko mit "Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten" von Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wählt aus allen internationalen Bewerbungen zunächst 15 Filme aus. Diese "Shortlist" soll am 21. Dezember bekanntgegeben werden. Daraus werden Ende Jänner dann fünf Filme für die Endrunde nominiert. Die Verleihung der Oscars ist für den 12. März 2023 geplant.

