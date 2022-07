Romy Schneider schuf als Kaiserin Elisabeth die wohl größte Ikone der heimischen Kinogeschichte. Wird jemand, der sich traut, "Sissi" in einem neuen Kinofilm zu beleuchten, nicht gefragt, ob das nicht zu wagemutig sei, gar ein Wahnsinn? "Ich war dieser Idee gegenüber eigentlich die Zögerlichste. Sonst gab es niemanden, der gefragt hätte, wie ich jetzt darauf komme", sagt Marie Kreutzer. Die 44-Jährige bringt am Donnerstag mit "Corsage" ihre neueste Regiearbeit in die Kinos, die Kaiserin