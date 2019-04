Trittfest mit dem Kadjar durch die Alpenrepublik

WIEN. Der Franzose wird nun auch mit Allradantrieb geliefert – Per Drehknopf wird die Antriebsart gewählt.

4WD-Kadjar: 5,2 Liter Verbrauch Bild: (Werk)

Der Trend ist eindeutig: Um die beliebten SUV-Modelle preisgünstiger zu gestalten, verzichten viele Hersteller auf den Allradantrieb ihrer Sport Utility Vehicles.

Umgekehrter Weg

Renault geht nun den umgekehrten Weg. Die Franzosen brachten zuerst die frontgetriebene Variante des Facelift-Modells (OÖN vom 15. Dezember 2018), jetzt folgt der Kadjar mit Allrad-Antrieb. Und zwar in Kombination mit dem neuen Topdiesel Blue dCi 150. Per Drehknopf kann der Fahrer komfortabel zwischen drei Antriebsarten wählen: dem kraftstoffsparenden Frontantrieb, dem Allradantrieb, der sich bei Traktionsverlust automatisch aktiviert, sowie dem starrem Allradmodus für schwieriges Terrain und winterliche Verhältnisse. Der Turbodiesel leistet 150 PS bzw. 340 Nm bei 1750 1/min. Bis zu 1,8 Tonnen schwere Anhänger (gebremst) dürfen gezogen werden. Verfügbar ist der neue Kadjar Blue dCi 150 4WD in Kombination mit den beiden umfangreich ausgestatteten Versionen Intens und Black Edition. Die Preise starten bei 36.290 Euro.

