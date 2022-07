Personalabbau bei Fill Metallbau: Großteil der Mitarbeiter muss gehen

Die Fill Holding will die Fill Metallbau GmbH, die 2017 und 2018 bereits zweimal insolvent war, "zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität" neu strukturieren und "redimensionieren", wurde in einer Aussendung am Dienstag mitgeteilt.

Was den Personalabbau angehe, werde bereits über Übernahmen von Mitarbeitern durch Betriebe aus der Region verhandelt, hieß es auf Anfrage. Entsprechende AMS-Meldungen sollen dann fristgerecht erfolgen. Derzeit habe Fill 110 feste Mitarbeiter, im Vorjahr sei abseits der normalen Fluktuation kein Personal abgebaut worden, Kurzarbeit habe man derzeit nicht.

Reaktionen auf "herausforderndes Marktumfeld"

Begründet wird der Schritt damit, dass man auf das "herausfordernde Marktumfeld" rechtzeitig reagieren müsse. Explizit genannt wurden "massiv gestiegene Energie- und Rohstoffkosten, Rohstoffverknappung sowie Unterbrechungen in Lieferketten" infolge der Pandemie und des Ukraine-Kriegs. Sämtliche Maßnahmen würden "in enger Abstimmung mit den beteiligten Banken getroffen". Einen Zusammenhang mit zurückliegenden Insolvenzen gebe es nicht, ebenso werde keine neuerliche Insolvenz befürchtet.

Eingegangene Aufträge und laufende Projekte seien nicht betroffen und würden vollständig und termingerecht ausgeführt. Die Annahme neuer Aufträge werde gegebenenfalls durch verbundene Unternehmen innerhalb der Fill Gruppe erfolgen, wobei auch hier eine Redimensionierung hinsichtlich Größe und Auftragsumfang erfolgen werde.

Eine Umsatzzahl will Fill nicht nennen. Das Firmenbuch weist für 2020 ein Ergebnis nach Steuern von 4,92 Mio. Euro, allerdings auch einen Verlustvortrag von 5,36 Mio. Euro aus.