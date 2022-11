Landwirte unter Druck: "Am Ende müssen wir eine ordentliche Ernte liefern"

Die Landwirtschaft hat seit 1945 einen dramatischen Umbruch durchgemacht. Nun erhöhen die Digitalisierung und die Globalisierung das Tempo – und eröffnen neue Chancen. Klimawandel und Bürokratie funken dazwischen. Wo die Reise hingehen wird, ist Thema der größten Fachmesse Österreichs vom 23. bis 26. November, die Agraria in Wels.

Unumstritten ist, dass die Spezialisierung und Mechanisierung im Agrarsektor noch zunehmen werden. Im Gemüsebau rollen die ersten Roboter über die Felder. In Wels soll das Publikum schauen und begreifen können, welche Möglichkeiten sich im Stall und im Freiland eröffnen. Großen Raum wird Meinungsaustausch einnehmen, weil für die meisten Sparten mit der neuen EU-Agrarpolitik samt Umweltprogramm ab 1. 1. 2023 und mit den Umwelt- und Klimaschutzzielen des "Green Deal" neue, strenge Spielregeln gelten.

Die Inflationsfrage

Der gesellschaftliche Rahmen sei aktuell nicht sehr gut, sagt Michael Wöckinger, Rinderexperte der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer. Deren Beraterteams sind in Wels im Großeinsatz. Wöckinger konkret: "In der Tierhaltung und im Klimaschutz empfinden viele Bauern, dass es nur gegen sie geht." In der wegen des Landschaftsbildes bzw. des Tourismus sehr wichtigen Milchsparte seien die Preise zwar gestiegen, jedoch auch die Kosten. "Alles wird jetzt davon abhängen, wie der Konsum auf die Inflation reagieren wird", sagt Wöckinger. Leider sei ein Trend Richtung Billiglebensmittel spürbar. Die hohen Energiekosten werden auf den meisten Höfen erst 2023 durchschlagen. Im Vergleich zu anderen Sektoren ist die Landwirtschaft jedoch gut gerüstet. Viele Betriebe gewinnen ihren Strom aus der Sonne und Wärme aus ihrem Holz.

In der Tierhaltung sind die Herausforderungen breit, weil Nichtregierungsorganisationen mehr Tierwohl durchgesetzt haben, etwa das Verbot der Anbindehaltung bei Rindern. Schweinehalter sind beunruhigt, weil sie in ihren Ställen mehr Platz bieten und die Vollspaltenböden beseitigen müssen. "Panik ist absolut fehl am Platz", sagt Hans Schlederer, Geschäftsführer des größten Schweinevermarkters, der österreichischen Schweinebörse. Es gebe Übergangsfristen bis 2039, und die Politik habe die Fördertöpfe für Investitionen gefüllt. Die Agraria zeige technische Lösungen.

Hans Schlederer, Geschäftsführer der Schweinebörse Bild: Volker Weihbold

Krisensichere Schweinemast

Auch in Österreich steigen Bauern aus der Zucht oder Mast von Schweinen aus. Dabei ist die Sparte aufgrund tierfreundlicher Betriebsgrößen gut vorbereitet auf die Regulierungsschritte. Die Bauern haben im Schnitt zu 80 Prozent Eigenfutter, brauchen nur wenig teures Futter zukaufen, erzeugen mit den Tieren einen Großteil des Düngers. Schlederer: "Wir haben vor zehn Jahren gemeinsam für 600 Schweinehalter Photovoltaikanlagen beschafft. Die meisten heizen mit Hackschnitzeln. Da sind die hohen Energiepreise nicht mehr so relevant." Die spezialisierte Mastindustrie in anderen Ländern ist von hohen Preisen stärker betroffen und hat mangels eigener Futterflächen Probleme mit der Gülleentsorgung und mit Emissionen. "Ich empfehle relative Gelassenheit. Die anderen müssen erst dort hin, wo wir mit unserer Kreislaufwirtschaft schon sind", sagt Schlederer.

Ähnlich hoffnungsvoll seien die Perspektiven, trotz des Kosten- und Regelungsdrucks, in der Pflanzenerzeugung, sagt Ackerbauexperte Helmut Feitzlmayr. Ein Grund sei auch hier, dass Tierhalter für ihre Felder Eigendünger hätten. Werden bei den viehlosen Ackerbauern 2023 die Ernten einbrechen, weil sie teuren Dünger sparen? "Unsere Betriebe haben sich rechtzeitig gut eingedeckt", sagt Feitzlmayr. Mittelfristig bereite der Mangel an teurem Phosphor und Kali Sorgen.

Die Sojabohne als Modefrucht

Absolute Modefrucht ist die Sojabohne: Sie werde wohl 2023 die magische Grenze von 100.000 Hektar Anbaufläche überschreiten (2021 67.000), weil sie in ihren Wurzelknollen den Stickstoffdünger selbst erzeugt. Ein Plus sei, dass die Saatgutwirtschaft immer bessere, regional angepasste Sorten entwickle, sagt Feitzlmayr. Die Ansprüche wachsen, weil die EU den Dünger- und Pflanzeneinsatz beschränkt. Wie sehr es gelingt, Ackerpflanzen mit Selektion gegen Pilze, Unkraut und tierische Schädlinge und gegen Klimaextreme wie Trockenheit, Sturm und Starkregen zu schützen, muss sich erst zeigen. "Immer mehr Wirkstoffe werden verboten, weshalb wir immer stärker mit Resistenzen kämpfen", sagt Feitzlmayr. Wo zu fein dosiert werde, erhole sich das Unkraut und werde gegen Wirkstoffe immun. Hinzu komme ein Übermaß an Bürokratie. Regeln seien recht und gut, aber am Ende erwarte die Gesellschaft vor allem "ordentliche Ernten", sagt der Pflanzenbauexperte.

Welche Technik unterstützen kann, wird in Wels zu sehen sein, etwa punktueller Einsatz von Nährstoffen und Pflanzenschutz, digital gesteuert. "Das ist zwar alles noch nicht reif für die breite Praxis, aber das muss in den nächsten Jahren umgesetzt werden." Schon in der Spur ist moderne Hacktechnik, die Unkraut ohne Chemie zentimetergenau bekämpft.