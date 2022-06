Intersport will zweistellig wachsen

"Die Kunden kehren in die Geschäfte zurück. Wir verzeichnen bis zu 20 Prozent weniger Onlineumsatz, dieser hat sich in die Geschäfte verlagert", sagte Thorsten Schmitz, Österreich-Geschäftsführer der Sporthandelskette Intersport, gestern anlässlich der Onlinepräsentation der Halbjahresbilanz.

Viele Kunden würden den Onlineshop als "Schaufenster" nutzen und die Verfügbarkeit der Ware prüfen: "Unsere Strategie, ist es, stationären Handel und Onlineshop zu verschmelzen." Intersport mit Sitz in Wels hat im ersten Halbjahr 325 Millionen Euro Umsatz erzielt. Das sind zwölf Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2019, also vor Ausbruch der Krise. Der Online-Umsatz bewegt sich im "mittleren einstelligen Bereich". Das Gesamtjahr will man mit einem Plus im "zweistelligen Prozentbereich" abschließen. 4000 Mitarbeiter sind in Österreich beschäftigt.

Auch Intersport könne sich der Teuerung nicht verschließen, "aber wir versuchen, unser Preisniveau attraktiv zu halten. Unsere Händler verzichten dafür auch auf Margen." Die Kunden seien bereit, für Qualität und Service einen etwas höheren Preis zu bezahlen.

Durch Corona sei den Menschen die Bedeutung von Bewegung in der Natur bewusst geworden. Dieser Trend halte an. Ski (Verkauf, Verleih) macht nach wie vor den größten Anteil beim Umsatz aus, Tourenski seien auch im vergangenen Winter sehr gefragt gewesen. Dahinter folgen die Bereiche Outdoor und Fahrrad.