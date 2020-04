Erdbeerbauern ringen um Erntehelfer

Oberösterreich ist ein Erdbeerland. Auf einer Fläche von insgesamt rund 300 Hektar wird die süße Frucht angebaut, pro Hektar können rund 10.000 Kilo geerntet werden. 80 Prozent dieser Ernte gehen in den heimischen Lebensmittelhandel. "Damit kommt mehr als die Hälfte der aus Österreich stammenden Ware, die es im Geschäft zu kaufen gibt, aus unserem Bundesland", sagt Stefan Hamedinger, Geschäftsführer des Obst- und Gemüsebauverbandes Oberösterreich. Doch es fehlt wegen Corona und der damit verbundenen Einreiseverbote an den ausländischen Erntehelfern. Die Erdbeerbetriebe (15 große gibt es in unserem Bundesland, dazu kommen dutzende kleinere) hoffen nun, dass trotzdem mehrere hundert Saisonkräfte aus der Ukraine eingeflogen werden dürfen. Die Zeit drängt: Die große Erdbeerenernte stehe unmittelbar bevor.

Aufregung in Tirol

Tiroler Betriebe ließen diese Woche auf eigene Kosten rumänische Arbeitskräfte einfliegen. Einer wurde positiv auf das Virus getestet, eine politische Diskussion entbrannte. In Oberösterreich hält man aber an dem Plan fest. "Für unsere Erdbeerbauern sind diese Helfer aus der Ukraine Schlüsselarbeitskräfte", sagt Karl Grabmayr, Vizepräsident der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer: "Sie sind Mitarbeiter, die teilweise schon seit 20, 30 Jahren jeden Sommer kommen. Das sind eingespielte Mannschaften. Mit unerfahrenen Leuten ist den Betrieben nicht geholfen." Mehrere hunderte dieser Arbeitskräfte würden benötigt.

Mit den Behörden in der Ukraine sei Kontakt aufgenommen worden, es fehlt aber das Ja aus dem österreichischen Gesundheitsministerium. "Unser Ziel wäre es, die Leute Anfang Mai nach Österreich zu bekommen", sagt Hamedinger.

Gleichzeitig gehen die Bemühungen weiter, heimische Helfer zu rekrutieren. So laufe die Vermittlung über die österreichweite Plattform "Die Lebensmittelhelfer" parallel weiter. Außerdem schickt das Arbeitsmarktservice (AMS) Arbeitssuchende zu den Betrieben. "Von 14 Leuten, die angekündigt worden sind, kam nur einer", sagt ein Landwirt, der nicht genannt werden will. Oberösterreichs AMS-Chef Gerhard Straßer: "Vor der Krise musste der Arbeitssuchende die Arbeit annehmen, sonst hätte er den Anspruch auf Arbeitslosengeld verloren. Dieser Zwang fällt seit Corona weg." Straßer sagt aber auch: "Generell stehen wir in der Landwirtschaft vor dem Problem, dass regionale Lebensmittel zu billig sind und den Leuten nicht genug bezahlt werden kann."

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at