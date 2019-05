Bei OÖVersicherung und Hypo werden Weichen gestellt

Obwohl Stockingers Vertrag noch zweieinhalb Jahr läuft und er den OÖNachrichten gestern sagte, dass er diesen auch erfüllen wolle, zeichnet sich schon ab, wer dem 61-Jährigen einmal nachfolgen könnte. Die Hagenberger Bürgermeisterin Kathrin Kühtreiber-Leitner leitet bei der Versicherung die Vertriebsunterstützung und gilt nicht nur als Stockingers Favoritin für einen Vorstandsposten. Die VP-Politikerin, die früher in der Wirtschaftskammer Oberösterreich tätig war, ist auch in der eigenen Partei eine jener Frauen, die für unterschiedlichste Funktionen vorgesehen sind. Seit neun Jahren sitzt sie im Aufsichtsrat der OÖ Verkehrsholding, seit fünf Jahren im Kontrollgremium der Energie AG. Im Vorstand würde Kühtreiber-Leitner dann mit Othmar Nagl (50) sitzen, der seit gut zehn Jahren Vorstandsmitglied ist. Nagl ist ebenfalls in Aufsichtsräten, darunter die ELAG Immobilien (der katholischen Kirche), der Salzburger Hypo. Bei der Hypo Oberösterreich ist Nagl Aufsichtsratschef.

Wackeliges Mandat

Auch dort stehen Änderungen an. Die ehemalige Bürochefin von Michael Strugl, Karin Jenacek, hat dort ihr Mandat bereits zurückgelegt, weil sie mittlerweile bei der Sparkasse Oberösterreich tätig ist. Ihr folgt die Steuerberaterin und VP-Landtagsabgeordnete Elisabeth Kölblinger nach, Rechtsanwalt Gerhard Wildmoser macht Platz für seinen Berufskollegen und Nationalratsabgeordneten Klaus Fürlinger.

Im Vorstand läuft im kommenden Jahr der Vertrag von Sonja Außerer-Stockhammer aus. Ob der verlängert wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Die ehemalige Bawag-Mitarbeiterin sitzt auf einem Ticket, das früher der SPÖ zugestanden ist. In der Landespolitik geht man davon aus, dass diesen Sitz künftig die FPÖ für einen ihrer Kandidaten beanspruchen wird.