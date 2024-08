Wechsel in der Geschäftsführung bei Josko

Nach acht Jahren als Geschäftsführer für Finanzen beim Innviertler Fenster- und Türenhersteller Josko wird Thomas Litzlbauer das Unternehmen auf eigenen Wunsch hin verlassen. Er war auch Geschäftsführer bei Eurosun Sonnenschutz, das seit 2017 zur Unternehmensgruppe gehört. Nachfolger von Litzlbauer wird der für Vertrieb zuständige Geschäftsführer Stefan Wagner, der die Finanzagenden zusätzlich übernimmt.

Außerdem steigt Gerhard Kasbauer in die Geschäftsführung auf, er wird ab September den gesamten Produktionsvertrieb in der Unternehmensgruppe verantworten. Die vertriebsseitige Geschäftsführung bei Eurosun wird Martin Kasbauer übernehmen, wie das Familienunternehmen (Mehrheitseigentümer der Josko-Scheuringer-Gruppe ist Johann Scheuringer) in einer Aussendung bekannt gab.

