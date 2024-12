Verkehr auf Autobahnen und Schnellstraßen legte 2024 leicht zu

Ein Plus gab es bei den Pkw. Der Schwerverkehr ist leicht rückläufig.

Bei den Pkw gab es ein Plus von 1 Prozent, im Schwerverkehr einen Rückgang von 1,5 Prozent. 1,6 Milliarden Euro hat die staatliche Autobahnholding Asfinag heuer in das hochrangige Straßennetz investiert, es wird ein Jahresüberschuss von 763 Millionen Euro erwartet, nach 844 Millionen im Jahr zuvor. Die Mauteinnahmen 2024 betragen 2,5 Milliarden Euro.

Den Löwenanteil der Mauten stemmt der Schwerverkehr mit 1,67 Milliarden Euro, während für die Pkw-Vignette 607 Millionen Euro eingesammelt wurden. Deutlich zugenommen haben die Einkünfte für den staatlichen Autobahnbetreiber durch Strafen für jene, die sich der Maut entziehen wollten. Sie legten von 58 auf 75 Millionen Euro zu. Insgesamt erzielte die Asfinag 2024 einen Umsatz von voraussichtlich 2,62 Milliarden Euro, nach 2,59 Milliarden Euro im Jahr zuvor.

Neubaustrecken auf der S7 und S10

Zu den großen Erhaltungsmaßnahmen in 2025 gehören die Prater Hochstraße in Wien, die Tunnelkette Golling bis Werfen und die Luegbrücke in Tirol. Unter Neubau fällt die S7 Dobersdorf bis Heiligenkreuz und die S10 Freistadt Nord bis Rainbach Nord.

Zur Erinnerung: Die Pkw-Jahresvignette 2025 kostet 103,80 Euro, jene für Motorräder 41,50 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper