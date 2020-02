US-Marketingpreis für zwei junge Innviertler

Es war ein großer Moment im noch jungen Unternehmer-Leben von Marcel Lechner (20) aus Wendling und Dominik Englputzeder (21) aus Tumeltsham: Vor kurzem wurden die beiden in Nashville in den USA mit der Auszeichnung „TwoCommaClub“ ausgezeichnet. Diesen Preis erhält man, wenn man mit einer Marketing-Kampagne einen Umsatz von umgerechnet mehr als einer Million Dollar erzielt. „Wir haben eine Kampagne für einen Haus- und Gartenwarenhändler gestartet, der bis dahin offline agiert hat“, sagt Lechner. Die Marke wurde über Facebook und Instagram offensiv beworben: „Im Social-Media-Marketing gibt es Riesenpotenzial, das nach wie vor viele Unternehmen liegen lassen“, sagt Lechner. Der Vorteil: Man könne durch gezielte Bewerbung den idealen Kunden finden und diesem zeigen, was er gerade braucht. „Und man kann genau messen, wie viel das Marketing kostet und wie viel Geld der Kunde mir in den kommenden fünf Jahren bringen wird.“

Lechner und Englputzeder haben gemeinsam das Borg Ried absolviert, brachten noch während der Schulzeit etwa die erste Online-Ausbildung für einen Angelschein auf den Markt. Vor drei Monaten haben sie ihr Unternehemen „DMC GmbH“ gegründet, mit dem unterschiedliche Projekte realisiert werden sollen: „Aktuell importieren wir Schranksysteme aus Asien, lagern sie hier und verkaufen sie mithilfe gezieltem Social-Media-Marketing weiter.“



Ein Umsatz im siebenstelligen Bereich ist für heuer das Ziel, auch nach weiteren Mitarbeitern werde gesucht. Und: Sie wollen jungen Leuten Mut machen. „Es braucht viel Arbeit und Verzicht, seinen eigenen Weg zu gehen. Und Rückschläge gehören dazu. Aber wir wollen zeigen, was alles möglich ist.“