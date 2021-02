Unterstützung von Luger

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger signalisiert der Belegschaft der vor dem Verkauf stehenden Borealis-Gesellschaften in Linz seine Unterstützung. Wie berichtet, fordern die Betriebsräte – stellvertretend für 2000 Mitarbeiter, 840 davon am Standort in Linz – in den Verkaufsprozess eingebunden zu werden. In Reaktion auf den gestrigen OÖN-Exklusivbericht spricht sich Luger für einen strategischen Investor aus, der einem Fonds mit reinen Kapitalinteressen vorzuziehen sei. Luger sprach auch von einer "hohen Verantwortung der Konzernleitung gegenüber den Beschäftigten".

