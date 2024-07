TGW baut in Marchtrenk aus: Bis zu 300 neue Arbeitsplätze

Bis zu 100 Millionen Euro werden in zusätzliche Fertigungs- sowie Lagerkapazitäten investiert, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. Rund 300 neue Arbeitsplätze sollen so entstehen.

Bis zum Sommer 2026 dürften das neue 20.000 Quadratmeter große Produktionsgebäude und ein hochautomatisiertes Lagersystem für Paletten bzw. Behälter mit 6.700 Quadratmetern Grundfläche stehen.

"Ein Bekenntnis zum Standort"

"Die Versorgung der Montagearbeitsplätze mit Komponenten übernehmen mobile Roboter, die sich vollkommen eigenständig ans Ziel bewegen", hieß es weiter seitens TGW Logistics. "Von unseren weltweit 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet mehr als die Hälfte in Oberösterreich, unsere Exportquote liegt bei 97 Prozent. Die Erweiterung ist also ein Bekenntnis zum Standort", meinte CEO Henry Puhl. In Wels und Marchtrenk sind aktuell 2.500 Personen beschäftigt, 900 davon in Marchtrenk.

TGW Logistics hat Niederlassungen in Europa, Asien und den USA. Im Wirtschaftsjahr 2022/2023 betrug der Umsatz laut dem Unternehmen 955 Millionen Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper