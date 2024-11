Technische Probleme: Erste Bank mit gröberen Ausfällen

Darüber informiert das Geldinstitut auf seiner Website und in den sozialen Netzwerken. "Wegen technischer Probleme sind George, unsere Website und Services in unseren Filialen nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Kartenzahlungen sowie Bargeldbehebungen sind aktuell nur eingeschränkt möglich. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung", ist dort zu lesen.

Auf www.allestörungen.at haben mehr als 1000 Nutzer ihre Probleme gemeldet, dadurch zeigt sich, dass die Ausfälle sich vor allem auf die Hauptstädte mit Fokus auf Wien konzentrieren. Laut ersten Informationen soll ein Hardware-Problem das System lahmgelegt haben.



In der vergangenen Woche gab es Probleme bei der Bank Austria. Buchungen wurden doppelt oder mehrfach abgebucht.

