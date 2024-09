Signa-Kredit wurde Schweizer Bank zum Verhängnis

Ein Darlehen in Höhe von 30 Millionen Euro an die insolvente Signa-Gruppe wurde der Schweizer Privatbank Ihag zum Verhängnis. Der Kredit musste zu einem großen Teil abgeschrieben werden, Das Institut ist in die roten Zahlen gerutscht und schließt den Betrieb.

Die Ihag begründet das offiziell mit dem "schwierigen Marktumfeld" und "mangelnden Wachstumschancen". Die Bank wurde 1949 gegründet. Die Kunden werden nun von der Vontobel Bank übernommen. Von der Schließung sind 76 Mitarbeiter betroffen.

Im Verwaltungsrat der Privatbank war 2023 laut Medienberichten die Wüstenrot-Chefin und frühere österreichische Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn, die bis Anfang 2024 auch im Aufsichtsrat der Signa Prime war. Auf der Ihag-Website wird sie aber nicht mehr angeführt.

