OMV-Großaktionär Adnoc übernimmt deutschen Kunststoffkonzern Covestro

Das gab der staatliche Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Montag bekannt. Aktionäre des Unternehmens hätten rund 70 Prozent der Anteile angedient, hieß es. Die Mindestannahmeschwelle lag bei 50 Prozent plus einer Aktie.

Die übrigen Covestro-Aktionäre hätten nun im Rahmen einer zweiten Frist bis 16. Dezember Zeit, das Angebot des Ölkonzerns anzunehmen.

Beteiligt an OMV und Borealis

Adnoc ist auch in Österreich bekannt, das Unternehmen hält 25 Prozent der Anteile an der OMV. Zudem hält Adnoc 25 Prozent an der OMV-Tochter Borealis und 54 Prozent an Borouge.

Zwischen Borealis und Borouge, einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Abu Dhabi, laufen seit mehr als einem Jahr Gespräche über einen Zusammenschluss. Entstehen soll ein gemeinsames Chemie- und Kunststoffunternehmen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper