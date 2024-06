Oberbank-Streit: Unicredit verteidigt ihr Vorgehen

Die Zentrale der Oberbank an der Linzer Donaulände

Nach mehr als fünf Jahren Rechtsstreit hat die Unicredit Bank Austria, wie berichtet, alle offenen Anfechtungsklagen gegen die 3-Banken-Gruppe (Oberbank, BTV, BKS) zurückgezogen. Es war in erster Linie darum gegangen, dass die Unicredit mehr Einfluss gegenüber dem Syndikat der drei Regionalbanken wollte. Die Gerichte haben für die 3 Banken entschieden.



Die Bank Austria verteidigte am Dienstag ihr Vorgehen: Als größter Minderheitsaktionär habe man „ein vitales Interesse daran, dass die 3 Banken wirtschaftlich florieren und gute Ergebnisse abliefern“. Der Unicredit Bank Austria sei aber auch „eine aktienrechtlich unangreifbare und moderne Governance (Unternehmensführung, Anm.) bei den 3 Banken ein großes Anliegen. Wir werden unsere Ansprüche weiter im Interesse aller Aktionäre konstruktiv vertreten.“



Die Verfahren haben bei der Oberbank Anwaltskosten von 6,7 Millionen Euro verursacht. Die Bank Austria gibt keine Zahlen bekannt, dem Vernehmen nach dürften es aber Anwalts- und Gerichtskosten im deutlich zweistelligen Bereich sein.



Man müsse die Kosten für die Oberbank in Relation sehen, sagt Generaldirektor Franz Gasselsberger: „Zum Gewinn von zuletzt knapp 480 Millionen Euro vor Steuern und zum Wert der Unabhängigkeit, für die wir gekämpft haben, damit die Oberbank nicht von einer ausländischen Konzernzentrale gesteuert wird.“ Auch sei das wichtig etwa für die Oberbank-Beteiligung voestalpine. Landeshauptmann Thomas Stelzer teilte mit, dass er die Entscheidung im Sinne der Eigenständigkeit begrüße. „Die Oberbank ist ein wichtiger Player für unseren Standort.“

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

