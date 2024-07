Notruf lahmgelegt, keine Flüge: IT-Problem in den USA löst global Chaos aus

Tausende auf Windows basierende IT-Systeme meldeten Freitagfrüh Ausfälle. Erste Meldungen sprechen von einem fehlerhaften Update der Sicherheitsfirma CrowdStrike.

CrowdStrike überwacht Computer und Netzwerke rund um die Uhr und sucht nach Anzeichen von Hackern oder Computerviren. Wenn es etwas Verdächtiges findet, schlägt es sofort Alarm und hilft, das Problem zu lösen. So hält es die Daten und Systeme von Unternehmen sicher vor Online-Bedrohungen.

Nun dürfte aber ein Update misslungen sein. Das trifft Tausende IT-Systeme. Während die Probleme in den USA bereits in der Nacht auf Freitag auftraten, breiteten sie sich am Freitag in Australien und auch in Europa aus.

So soll in New York der Notruf ausgefallen sein. Zudem bleiben etliche Flieger am Boden, Passagiere konnten nicht eingecheckt werden. Betroffen war unter anderem die US-Billigfluggesellschaft Frontier Airlines. Auch Delta Air Lines und American Airlines melden Probleme und stoppen Flüge. Probleme meldeten ebenso die Flughäfen in Berlin und Zürich.

Dem Fernsehsender n-tv zufolge lagen Meldungen aus Australien, Großbritannien, den USA und Indien vor. Demnach waren Banken, Flughäfen, Tankstellen, aber auch Fernsehsender betroffen. In Großbritannien konnte der Nachrichtenkanal Sky News nicht senden.

Vorarlberg: OPs verschoben

Auch Crowdstrike hat sich Medienberichten zufolge bereits zu Wort gemeldet. "Wir haben mehrere Berichte über BSODs auf Windows-Hosts erhalten, die bei verschiedenen Versionen auftreten", ist auf der Support-Seite zu lesen. Das fehlerhafte Update sei mittlerweile rückgängig gemacht worden. Betroffene Rechner profitieren davon derzeit allerdings noch nicht.

In Vorarlberg bestätigte auch das Krankenhaus in Dornbirn die Probleme. Laut vol.at müssten sogar teilweise Operationen verschoben werde. Auch in Tirol waren Betriebe der kritischen Infrastruktur stark eingeschränkt, darunter die Leitstelle Tirol und das Krankenhaus Kufstein. Notrufe funktionierten, das Spital in Kufstein arbeitete im Notbetrieb.

Von der Abteilung Kommunikation des Landes Oberösterreich hieß es um kurz nach 10 Uhr auf OÖN-Anfrage, dass man derzeit noch nichts von betroffenen Unternehmen, Einrichtungen oder Institutionen im Bundesland wisse.

