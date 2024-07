Haben die "Simpsons" das Trump-Attentat vorhergesagt?

Doch nicht immer stammen diese Vorhersagen wirklich aus der Serie.

Einschätzung: Obwohl einige Vorhersagen der Zeichentrickserie tatsächlich eingetreten sind, gibt es immer wieder angebliche Vorhersagen, die gar nicht in Simpsons-Folgen geäußert worden sind. Dazu gehörten in diesem Jahr etwa der Einsturz der Brücke in Baltimore, der Tod von Donald Trump oder der Tod von US-Präsident Joe Biden. Zu diesen Themen wurden bezüglich der Serie Falschbehauptungen verbreitet.

Überprüfung: Die Simpsons können tatsächlich auf eine erstaunliche Anzahl an wahrgewordenen Prophezeiungen verweisen. Erst kürzlich sorgte ein gemeinsamer Auftritt der Hip-Hop-Band Cypress Hill mit dem London Symphony Orchestra für Erstaunen, eine Kollaboration, die bereits im Jahr 1996 bei den Simpsons als Gag verwendet worden ist.

Tatsächliche und erfundene Vorhersagen zu US-Präsidenten

Darüber hinaus kann die Serie auf einige Vorhersagen verweisen, die eine viel geringere Wahrscheinlichkeit hatten und auch nicht unbedingt von der Thematisierung in der Sendung beeinflusst worden sein konnten. Dazu gehört definitiv die Wahl Donald Trumps zum US-amerikanischen Präsidenten. Online finden sich eigene Sammlungen von eingetretenen Simpsons-Vorhersagen.

Andere angebliche Vorhersagen haben hingegen keine tatsächliche Grundlage. Derzeit kursiert etwa ein angebliches Bild aus der Serie, in dem man Trump in einem Sarg mit der Aufschrift "Donald Trump 1946 - 2024" liegen sieht. Vermeintlich haben die Macher der Zeichentricksendung also den Tod des Ex-Präsidenten vorhergesagt. Allerdings kursierte das Bild bereits ohne den Schriftzug, als sich Trump im Jahr 2020 mit dem Coronavirus angesteckt hatte und in eine Klinik eingewiesen worden ist. Schon damals überführten Faktenchecker das Bild als manipuliert.

Entstehung und Verbreitung dieser Darstellung gehen aber viel weiter zurück. Faktenchecks dazu finden sich schon im Jahr 2017. Einige Simpsons-bezogene Accounts veröffentlichten in sozialen Medien von Fans kreierte Bilder und Werbebilder, die als Vorlage für eine Bildmanipulation gedient haben könnten.

Ebenfalls falsch ist eine Darstellung, die einen Grabstein des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden und die Thematisierung des Kriegs in der Ukraine in der Serie zeigen soll. Die Produzenten der Serie dementierten, dass es sich um authentisches Material handelt.

KI-Bild nach Brückeneinsturz in Baltimore

Erneut viral gingen angebliche Vorhersagen der Simpsons nach dem Brückeneinsturz in Baltimore im März dieses Jahres. Hier handelte es sich bei einer oft geteilten Darstellung um ein vermutlich mithilfe von KI erstelltes Bild.

Dass die Simpsons bereits einige Ereignisse vor ihrem Eintreffen thematisiert haben, liegt neben einem besonderen Gespür für gesellschaftliche Themen und Dynamiken bestimmt auch an der umfangreichen und inhaltsvollen Historie der Erfolgsserie mit den gelben Figuren. Die TV-Show zählt bereits 35 Staffeln und wird bald die 800-Folgen-Marke überschreiten.

