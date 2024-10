Minus 0,6 Prozent: Österreichs Wirtschaft schrumpft auch heuer

Die Rezession in Österreich hält sich hartnäckig: Das erklärt das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo am Freitag anlässlich seiner Herbstprognose, die am Vormittag präsentiert wird. Das Wifo revidiert seine Prognose für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 von 0,0 Prozent (wie es noch Ende Juni hieß) auf minus 0,6 Prozent.

Livestream: Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS legen ihre Herbstprognose für die österreichischen Volkswirtschaft im Jahr 2024 und 2025 vor:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auch das Institut für Höhere Studien (IHS) geht nun von minus 0,6 Prozent aus. Es hatte Ende Juni noch ein Plus 0,3 Prozent erwartet. Die beiden Institute veröffentlichen traditionell vierteljährlich gemeinsam ihre jeweiligen Prognosen.

Grund für die andauernde Rezession sind laut Wifo vor allem die schrumpfenden Ausrüstungsinvestitionen (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge). Die Warenexporte nach Deutschland gingen im laufenden Jahr deutlich zurück. Die Arbeitslosigkeit steigt deutlich, die Inflation sinkt.

Das Wifo nimmt an, dass die Wirtschaft 2025 wieder um ein Prozent wachsen wird, jedoch sollte dafür die Auslandsnachfrage wieder anziehen, wovon derzeit ausgegangen wird. Andernfalls könnte ein drittes Rezessionsjahr folgen, so das Wifo.

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens