Milka-Mutter Mondelez droht Millionenstrafe

Dem US-Lebensmittelkonzern Mondelez, zu dem Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia, Toblerone und Tuc gehören, droht einem Bericht der "Financial Times" zufolge eine Geldstrafe in Millionenhöhe. Die EU-Wettbewerbshüter wollen den Konzern wegen wettbewerbswidriger Praktiken mit einer Geldstrafe belegen. Die Strafe könnte mehrere Millionen Euro betragen und bereits kommenden Monat verhängt werden.

Ermittlungen seit 2021

Die EU hat Mondelez seit 2021 im Visier. Die Behörde ging dem Verdacht nach, dass der Konzern Händlern den Verkauf seiner Produkte in manchen EU-Ländern nicht gestattete, was letztlich die Preise in die Höhe treiben könnte.

